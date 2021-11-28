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«Наш бой мифический, как у Хабиба с Фергюсоном». Дацик — про встречу с А. Емельяненко

«Наш бой мифический, как у Хабиба с Фергюсоном». Дацик — про встречу с А. Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал поражение Александра Емельяненко в поединке с Марсио Сантосом. Емельяненко проиграл удушающим приёмом в первом раунде.

«Все мы не молодеем, чуда не произошло. Выйти после такого запоя и набрать форму очень тяжело. Знаю это по себе, хотя не пил, но зато 13 лет сидел. Да и в стойке Саша сделать ничего не мог, удары Сантоса были очень хорошие. Емельяненко потерял скорость, чувство дистанции.

Я вообще не понимаю, зачем Саше ММА. Он ударник. Бился бы в ударке, это его, вдобавок это зрелищнее. Последние бои, даже более лёгким соперникам, он проиграл в партере. Ему нужно завязывать с партером и выступать по правилам бокса.

Я уже 11 лет соглашаюсь на бой с Александром Емельяненко. Вся страна знает про наши трения. Я готов. Но это уже бой мифический, скорее, как у Хабиба с Фергюсоном. Так-то я готов, в любое время дня и ночи», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.

Дацик сбросил вес и крушит соперников. Кажется, у Александра Емельяненко нет шансов. Видео Дацик сбросил вес и крушит соперников. Кажется, у Александра Емельяненко нет шансов. Видео
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