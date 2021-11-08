Дацик сбросил вес и крушит соперников. Кажется, у Александра Емельяненко нет шансов. Видео

Вячеслав Дацик – один из редких бойцов, заработавших популярность вовсе не благодаря спортивным достижениям. Да, когда-то Рыжий Тарзан нокаутировал малоизвестного на тот момент Андрея Орловского, но поражений в карьере Вячеслава было едва ли не больше, чем побед. В целом же уроженец Ленинградской области известен уголовными скандалами: он грабил салоны связи, проводил «антибордельные» рейды, сидел в колонии и просил политического убежища в Норвегии. Про «подвиги» Дацика можно снимать фильм, но сейчас 41-летний Вячеслав завязал с уголовщиной и строит спортивную карьеру.

Полноценное возвращение Дацика в спорт состоялось ещё в 2019 году, когда он подрался по правилам ММА с Артёмом Тарасовым. Рыжий Тарзан тогда неприятно удивил физической формой – налицо были десятки лишних килограммов и полное отсутствие выносливости. Потом были встречи с Андреем Кирсановым и Жеромом Ле Банне, но вскоре Вячеслав снова угодил за решётку. Выйдя на свободу, Дацик решил переквалифицироваться – харизматичного Рыжего Тарзана пригласили в кулачные поединки. Там скандальный боец смог развернуться по полной программе.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Вячеслава Дацика.

Формат кулачных боёв отлично подошёл Вячеславу. Проблемы с борьбой и выносливостью потеряли значение: на первый план вышли жёсткость ударов и умение «взрываться». С этим у Дацика сложностей нет – соперники сравнивают его кулаки с кувалдами и зачастую теряются под бешеным напором. Рыжий Тарзан сразу бросается вперёд и наносит размашистые, амплитудные удары. Защищаться от них очень сложно, а встречные атаки Дацик словно не замечает. Под «пушками» Вячеслава спасовал даже здоровяк Рэнди Рэндайн – ранее непобеждённого кулачного бойца пришлось спасать секундантам.

При всей своей одиозности Рыжий Тарзан хорошо знает, как работает пиар. Он мастерски эксплуатирует свой образ, старается ухватить любую «медиаволну» и стабильно набирает популярность. Недавно на тренировки к Дацику заглянул известный рэпер Джиган, планирующий бой с Александром Емельяненко. Вячеслав аккуратно отработал с музыкантом три раунда спарринга, дал грамотные комментарии и выглядел максимально адекватно, что отметил и сам Джиган. Кстати, после трёх раундов Рыжий Тарзан дышал легко – он заметно сбросил вес и теперь не задыхается к третьей минуте.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вячеслава Дацика.

В интервью Джиган отметил, что его поединок с Емельяненко-младшим может и не состояться. Это наверняка порадовало Дацика, который давно враждует с братом Последнего Императора и хочет с ним подраться. Емельяненко, кстати, уже записал видео, где пообещал «отправить спать кусок сала». Но у Александра явно устаревшая информация: Вячеслав похудел и теперь не выглядит лёгкой добычей. Емельяненко же после годового загула едва не проиграл 80-килограммовому блогеру Артёму Тарасову. Найдёт ли Александр ключи к Рыжему Тарзану?

Два спортсмена со сложной судьбой и тяжёлым характером могут подарить болельщикам настоящее зрелище, будь то поединок по правилам ММА или на голых кулаках. За Дацика говорят агрессия и напор, за Емельяненко – общий уровень мастерства, которое, как известно, не пропьёшь. Будем надеяться, что бой удастся организовать в ближайшее время. Не хотелось бы, чтобы кто-то из соперников ушёл в очередной «вынужденный отпуск». Впрочем, хочется думать, что Вячеслав и Александр окончательно взялись за ум. Кто знает?