Нурмагомедов, Емельяненко, Токов идут за титулом в Bellator. Чего стоит ждать в 2022 году?

Подходит к концу 2021 год. За этот год у России не прибавилось количество регулярных чемпионов Bellator, однако оно и не уменьшилось. Зато появились как новые, так и старые добрые имена, которые будут претендовать на чемпионский пояс в следующем году. Давайте перечислим имена наших претендентов, способных побороться за титул.

Легчайший вес

Чемпион - Серджио Петтис

Претендент — Магомед Магомедов (№4 рейтинга)

В легчайшем весе происходит регулярная текучка чемпионов. Сейчас балом правит младший брат Энтони Петтиса Серджио. Экс-боец UFC не добился значимых высот в организации Даны Уайта, проиграв флагманам дивизиона Генри Сехудо и Робу Фонту. Зато в Bellator он чувствует себя как рыба в воде. На пути к чемпионскому поясу Петтис провёл три боя, в которых одержал три победы. Однако топовый соперник был всего лишь один — линейный чемпион Хуан Арчулета (сейчас №1 рейтинга в легчайшем весе). А пока что Серджио предстоит защита пояса в бою против очень опасного японца Кёдзи Хоригучи.

Что касается российского представительства в полулёгком дивизионе, то наивысшую позицию занимает Магомед Магомедов (№4 рейтинга). Однако в этом году он в очень спорном бою проиграл Рауфеону Стотсу (№2 рейтинга). В итоге Магомед откатился назад в списке ожидания. Скорее всего, Магомедову дадут в оппоненты кого-то из тех, кто ниже расположился в рейтинге, так как после боя Петтис-Хоригучи следующим в списке будет Арчулета или Стотс. Поэтому задача Магомедова на 2022 год — подняться с четвёртого места на первое или второе. Не стоит забывать, что остальные бойцы также не дремлют. Всё может измениться в любой момент.

Лёгкий вес

Чемпион - Патрики Фрейре

Претенденты — Усман Нурмагомедов (№3 рейтинга), Ислам Мамедов (№7 рейтинга)



Ранее в лёгком весе долгое время доминировал многолетний гегемон и лучший боец вне зависимости от весовых категорий Патрисиу Фрейре. Однако после поражения от Эй Джея Макки в финале Гран-при полулёгкого веса Питбуль заодно решил освободить чемпионский пояс в лёгком весе, чтобы сосредоточиться на реванше с Макки. Таким образом, вакантный пояс разыграли ирландец Питер Куилли и младший брат Патрисиу Патрики Фрейре, который тоже Питбуль. Бразилец смог взять реванш за поражение в первой встрече и заодно продолжить дело своего брата. Однако Питбулю-младшему 35 лет и у него 10 поражений. С такими данными Патрики вряд ли долго протянет в ранге чемпиона.

Тем более позади бразильца Сидни Аутло, Брент Примус и Усман Нурмагомедов. Прежде чем говорить про россиянина, остановимся на Примусе. Брент является экс-чемпионом Bellator, завоевав его в 2017 году, однако он лишился пояса годом позднее. В этом году Примус провёл два боя: один против Ислама Мамедова, другой против Бенсона Хендерсона. Первый поединок американец проиграл раздельным решением судей и расположился в конце первой десятки рейтинга лёгкого веса. А благодаря победе над сбитым лётчиком Хендерсоном, который давно ничего не выигрывал, Брент резко катапультировался на второе место. Не кажется ли вам странным, что Ислам Мамедов, одолевший Примуса, располагается на седьмом месте, в то время как американец – на втором? Политика двойных стандартов налицо.

Усман Нурмагомедов Фото: BellatorMMA

Усман провёл в этом году три боя против ноунеймов, которых он уверенно одолел. Да, Нурмагомедов-младший грезит о более серьёзной оппозиции, о чём он заявлял в преддверии турнира в Москве. Но то, с какой лёгкостью Усман разбирался со своими соперниками, не оставило равнодушным Скотта Кокера, поставившего нашего бойца на высокое третье место. Похоже, в следующем году мы увидим бой Усмана против Питбуля или его сменщика. А Ислам Мамедов будет на подходе.

Что касается шансов Усмана завоевать титул, то они достаточно высокие. Патрики Фрейре не настолько опасен, как его старший брат. Бразилец является номинальным ударником, но в этом компоненте он с явным преимуществом уступает Нурмагомедову. По нашему мнению, Усман — лучший ударник в лёгком весе. Однако у него не самая выдающаяся борцовская база, но он много работает в этом направлении, в чём ему помогает его брат Хабиб. Так как Нурмагомедову-мл. всего лишь 23 года и у него ещё очень много времени для развития своих навыков. Но нынешних данных должно с лихвой хватить, чтобы стать чемпионом Bellator уже в следующем году.

Полусредний вес

Чемпион — Ярослав Амосов

Претендент — Андрей Корешков (№8 рейтинга)



Самый конкурентный дивизион в Bellator. Через тернии к звёздам украинский боец Ярослав Амосов смог завоевать заветный пояс чемпиона в полусреднем весе, одолев очень опасного нокаутёра Дугласа Лиму. Однако в этом дивизионе немало сильных бойцов. Сейчас на подходе Майкл Пейдж, который в очень спорном бою одолел в родных стенах Лиму. И именно MVP является первым номером рейтинга и обязательным претендентом соответственно.

Кроме развязного Пейджа, есть Логан Сторли, которого Амосов одолел в элиминаторе только раздельным решением. Серьёзную опасность представляют Нейман Грейси, Джейсон Джексон и Дерек Андерсон. Именно эти бойцы составляют пропасть между Андреем Корешковым и чемпионским поясом. К сожалению, октябрьский поединок Андрея против Рустама Хабилова сорвался по причине болезни второго.

Остаётся надеяться, что в следующем году Спартанцу дадут в соперники кого-то из топ-8, чтобы приблизиться к титульнику. Но для этого ему нужно набрать ту бешеную форму образца 2015-2016 годов, когда он зачищал дивизион. Однако, с учётом уровня оппозиции, лучшее, на что может рассчитывать наш спортсмен в следующем году — это получение элиминатора. Дело в том, что при такой плотной конкуренции для получения боя против чемпиона нужно выиграть три боя. А это очень немало и трудноосуществимо за один год во времена неопределённости, которую накладывает ковид.

Средний вес

Чемпион — Гегард Мусаси

Претендент — Анатолий Токов (№6 рейтинга), Александр Шлеменко (под вопросом)

В среднем весе нет равных Гегарду Мусаси, который безраздельно доминирует в дивизионе. Сейчас любого бойца, выходящего в октагон против Ловца снов, можно сравнить с пушечным мясом, так как они заведомо уступают ему во всех компонентах. Чего стоит его последний бой против №2 рейтинга Джона Солтера, с которым Мусаси делал что хотел. Уверены, по такому же сценарию пройдёт его следующая защита.

Это повышает шансы Анатолия Токова получить титульник уже в следующем году. Россиянин является самым опытным бойцом после Мусаси, имея за своей спиной 33 боя. В то время как его соперники, расположившиеся выше в рейтинге, имеют в 2-3 раза меньше схваток. В этом одно из преимуществ Токова. К тому же россиянин провел шесть поединков в Bellator и ни разу не проиграл.

Анатолий Токов Фото: BellatorMMA

В этом году он закатил один из самых зрелищных и волевых боёв года против Шарафа Давлатмуродова, которого Анатолий одолел раздельным решением судей. Не стоит забывать, что три года назад Токов выиграл бой у самого Александра Шлеменко. С таким бэкграундом почему бы и не заявиться на титульник?! Но, зная принципы отбора, Анатолий cможет получить чемпионский бой, если выиграет ещё 1-2 схватки, что вполне осуществимо за 2022 год.

В случае если Токов выйдет против Мусаси, ему точно нельзя повторять ошибки боя с Шарафом, потому что Гегард за такое жестоко наказывает и второго шанса не даёт. Там нужен другой подход и желательно длительный кэмп, ибо Мусаси — один из самых опытных и лучших бойцов в мире смешанных единоборств на сегодняшний день.

Что касается Александра Шлеменко, то есть вероятность, что он может вернуться в американский промоушен. Об этом говорил Скотт Кокер во время пресс-конференции турнира Bellator 269 в Москве, подтвердив сам факт переговоров. Если Скотт видел последние схватки против Марсио Сантоса и Артура Гусейнова, то хотелось бы уточнить причины и целесообразность возвращения 37-летнего Шторма. Тем более против второго была сплошная тоска и уныние. Нужен ли Шторму этот камбэк? Что он ему даст, кроме денег, которые он может заработать в отечественных промоушенах?

Тяжёлый вес

Чемпион — Райан Бейдер

Временный чемпион — Валентин Молдавский

Претенденты — Фёдор Емельяненко, Виталий Минаков

Настала очередь самого престижного дивизиона, тяжёлого. Так как Райан Бейдер проиграл в полуфинале Гран-при полутяжелого веса Кори Андерсону, ему ничего другого не остаётся, кроме как возвращаться в тяжёлый вес, где его заждались. Пока Бейдер безуспешно занимался возвращением чемпионского пояса в полутяжах, в тяжёлом дивизионе появилось новое имя — Валентин Молдавский, временный чемпион. Именно он является главным претендентом благодаря безоговорочной победе над Тимоти Джонсоном. Учитывая спад Бейдера, включая поражение от Вадима Немкова, у Валентина есть хорошие шансы повторить успех партнёра по Fedor Team. Тем более у них есть все данные, как драться против Райана.

Кроме Валентина, есть ещё его наставник, Последний Император Фёдор Емельяненко, триумфально вернувшийся после двухлетнего перерыва. Менее чем за две минуты Фёдор грохнул Тима Джонсона. Очень сильное заявление от нашего бойца. Скотт Кокер настолько впечатлился победой Емельяненко, что поставил его на третье место в рейтинге тяжёлого веса. Впереди расположились Чейк Конго, с которым можно устроить битву ветеранов спорта, так как французу 46 лет, а нашей легенде — 45, и Валентин Молдавский. Теоретически победитель схватки Емельяненко-Конго может сойтись с чемпионом Bellator. Но это осуществимо, если Фёдор одолеет Конго, а Молдавский проиграет Бейдеру.

Но, зная лояльное отношение Кокера к Последнему Императору, можно предположить, что россиянин будет отталкиваться от исхода боя Молдавский-Бейдер. В случае если Валентин одолеет американца, Фёдор, скорее всего, уйдёт из спорта. А если Райан защитит пояс, тогда реванш против Емельяненко неизбежен. И в этом случае мы станем свидетелями «Последнего танца» в исполнении нашей легенды. Надеемся, что на этот раз руки Фёдора окажутся быстрее, чем у американца.

Кроме вышеупомянутых бойцов, есть Виталий Минаков, который проиграл свой последний бой Саиду Совме из-за сломанного пальца. Скотт Кокер заявил, что даст Виталию реванш, тем более что, по словам главы Bellator, россиянин выигрывал поединок. Хотя форма Виталия в том поединке желала оставлять лучшего, так как в прошлом он легко разбирался с такими оппонентами. А в этот раз дело дошло до последней пятиминутки.

Для подготовки к реваншу Минакову точно придётся отойти от насущных политических дел, если он хочет провести два реванша, включая Чейка Конго. Шансы на успех в бою с Саидом очень высоки, а вот даст ли Кокер реванш с французом — большой вопрос, который разбивается не только текущим рейтингом, но и ковидными ограничениями. Поэтому лучшее, чего может добиться Виталий за 2022 год — это попадание в топ-10 рейтинга.