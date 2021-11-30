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«Штукатурка нужна?» Боец Мамедов подшутил над новым фото Хабиба

«Штукатурка нужна?» Боец Мамедов подшутил над новым фото Хабиба
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал фото с братьями своего скончавшегося отца Абдулманапа, разместив соответствующий пост в своём «инстаграме».

«Отца братья. Как я и говорил, кино у нас своё, сериалы пошли поинтереснее», — написал Хабиб.

Фото можно посмотреть на странице Хабибу Нурмагомедова в «Инстаграме».

С комментарием к фото выступил российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов.

«Штукатурка нужна?» — написал Мамедов, добавив смеющийся смайл.

Последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи.

Ранее Хабиб рассказал о делах своей лиги Eagle FC. По его словам, в 2022 году промоушен дебютирует в США. Кроме того, в ростере лиги планируется появление несколько бывших звёзд UFC и Bellator.

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