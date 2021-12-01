Промоушен Хабиба готов подписать Кевина Ли

Генеральный директор Eagle FC Ризван Магомедов сообщил, что промоушен готов подписать контракт с уволенным из UFC бойцом Кевином Ли.



«Eagle FC готов дать Кевину Ли новый дом», — цитирует Магомедова в своём «твиттере» репортёр Дэймон Мартин.



Напомним, ранее стало известно, что в UFC прекратили сотрудничество с Кевином Ли. Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Ли проиграл пять из последних семи своих поединков в промоушене начиная с октября 2017 года. Последнюю победу в лиге он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнира UFC 244. Дебют Ли в UFC состоялся в феврале 2014 года.



Не так давно сообщалось, что Кевин получил 6-месячную дисквалификацию от атлетической комиссии Невады за проваленный тест на наркотики. 17 ноября комиссия единогласно проголосовала за отстранение Ли до 28 февраля 2022 года. Всему виной положительный результат на амфетамин после теста на наркотики, проведённого после его боя с Даниэлем Родригесом в августе 2021 года на турнире UFC ESPN on 30: Барбоза – Чикадзе.