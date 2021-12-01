Дмитрий Бивол показал подготовку к защите пояса, вспомнив Мэнни Пакьяо

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал, как проходит его подготовка к поединку с претендентом на титул Умаром Саламовым. Соперники встретятся 11 декабря в Екатеринбурге, где пройдёт вечер бокса от RCC Boxing Promotions.
Дмитрий показал видеозапись, где демонстрируются фрагменты его тренировок, подписав её цитатой экс-чемпиона мира по боксу в восьми дивизионах филиппинца Мэнни Пакьяо.
«Если тренироваться усердно, бой получится лёгким», — говорится в описании к видео.
Дмитрий Бивол показал подготовку к защите пояса:
Напомним, в мае 2021 года Бивол единогласным решением судей победил британца Крэйга Ричардса.
Ранее стало известно, что в рамках шоу Бивол — Саламов состоятся ещё четыре титульных поединка.
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