Дмитрий Бивол показал подготовку к защите пояса, вспомнив Мэнни Пакьяо

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал, как проходит его подготовка к поединку с претендентом на титул Умаром Саламовым. Соперники встретятся 11 декабря в Екатеринбурге, где пройдёт вечер бокса от RCC Boxing Promotions.



Дмитрий показал видеозапись, где демонстрируются фрагменты его тренировок, подписав её цитатой экс-чемпиона мира по боксу в восьми дивизионах филиппинца Мэнни Пакьяо.



«Если тренироваться усердно, бой получится лёгким», — говорится в описании к видео.

Дмитрий Бивол показал подготовку к защите пояса:

Напомним, в мае 2021 года Бивол единогласным решением судей победил британца Крэйга Ричардса.



Ранее стало известно, что в рамках шоу Бивол — Саламов состоятся ещё четыре титульных поединка.