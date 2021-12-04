Нил Магни напомнил Чимаеву, что готов драться с ним. Хамзат ответил

Боец смешанных единоборств Нил Магни, выступающий в UFC в полусреднем весе, напомнил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, что он готов провести с ним поединок. Об этом боец написал в своём «твиттере», комментируя слова президента лиги Даны Уайта о том, что никто не хочет драться с Чимаевым.



«Я знаю парня, который готов провести бой», — написал Магни в «Твиттере».



Ответ Чимаева не заставил себя долго ждать.



«Я иду за тобой, будь готов, худышка», — ответил Чимаев.



«Я буду готов», — отреагировал Магни.



Напомним, Магни хотел драться с Чимаевым ещё год назад.



Последний поединок Чимаев провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Соперником Хамзата был представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.