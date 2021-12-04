Конор Макгрегор: пора поговорить о выходе Ирландии из Европейского союза

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал свою страну выйти из состава Европейского союза из-за новых ограничений, которые связаны с коронавирусом.

«Пора поговорить о выходе Ирландии из Европейского союза», — написал Макгрегор в своём «твиттере»

Ранее Ирландия ужесточила въезд в страну из-за нового штамма «омикрон».

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.

Ранее Макгрегор заявил, что собирается провести следующий бой за титул организации в лёгком весе. По словам Макгрегора, он рассчитывает провести титульный бой, а затем — третий поединок с Нейтом Диазом.