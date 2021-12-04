Магомед Магомедов примет участие в розыгрыше Гран-при Bellator 2022 с призом в $ 1 млн

29-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов примет участие в розыгрыше Гран-при промоушена Bellator в легчайшем весе в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба промоушена в «Твиттере».

Полный список из восьми бойцов выглядит следующим образом:

Магомед Магомедов

Джеймс Галлахер

Леандро Хиго

Патчи Микс

Рауфеон Стотс

Хуан Арчулета

Серджио Петтис

Кёдзи Хоригучи

Видео доступно на «Чемпионате».

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Отмечается, что победителю Гран-при достанется призовой фонд в размере $ 1 млн. Действующим обладателем пояса в легчайшем весе является 28-летний американец Серджио Петтис, завоевавший титул в мае 2021 года в бою с Хуаном Арчулетой.

Напомним, на счету Магомедова в Bellator лишь три поединка – в первых двух он выиграл, а в последнем потерпел поражение. Его рекорд в ММА – 18-2.