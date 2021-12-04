Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Магомедов примет участие в розыгрыше Гран-при Bellator 2022 с призом в $ 1 млн

Магомед Магомедов примет участие в розыгрыше Гран-при Bellator 2022 с призом в $ 1 млн
Комментарии

29-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов примет участие в розыгрыше Гран-при промоушена Bellator в легчайшем весе в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба промоушена в «Твиттере».

Полный список из восьми бойцов выглядит следующим образом:

  • Магомед Магомедов
  • Джеймс Галлахер
  • Леандро Хиго
  • Патчи Микс
  • Рауфеон Стотс
  • Хуан Арчулета
  • Серджио Петтис
  • Кёдзи Хоригучи

Видео доступно на «Чемпионате».

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Отмечается, что победителю Гран-при достанется призовой фонд в размере $ 1 млн. Действующим обладателем пояса в легчайшем весе является 28-летний американец Серджио Петтис, завоевавший титул в мае 2021 года в бою с Хуаном Арчулетой.

Напомним, на счету Магомедова в Bellator лишь три поединка – в первых двух он выиграл, а в последнем потерпел поражение. Его рекорд в ММА – 18-2.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021