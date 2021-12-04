Магомед Магомедов примет участие в розыгрыше Гран-при Bellator 2022 с призом в $ 1 млн
Поделиться
29-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов примет участие в розыгрыше Гран-при промоушена Bellator в легчайшем весе в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба промоушена в «Твиттере».
Полный список из восьми бойцов выглядит следующим образом:
- Магомед Магомедов
- Джеймс Галлахер
- Леандро Хиго
- Патчи Микс
- Рауфеон Стотс
- Хуан Арчулета
- Серджио Петтис
- Кёдзи Хоригучи
Видео доступно на «Чемпионате».
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Отмечается, что победителю Гран-при достанется призовой фонд в размере $ 1 млн. Действующим обладателем пояса в легчайшем весе является 28-летний американец Серджио Петтис, завоевавший титул в мае 2021 года в бою с Хуаном Арчулетой.
Напомним, на счету Магомедова в Bellator лишь три поединка – в первых двух он выиграл, а в последнем потерпел поражение. Его рекорд в ММА – 18-2.
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
07:03
-
06:57
-
06:55
-
06:46
-
06:42
-
06:13
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:33
-
05:26
-
04:44
-
03:23
-
01:30
-
01:19
- 3 декабря 2021
-
23:33
-
21:52
-
20:36
-
19:44
-
18:44
-
17:42
-
17:24
-
16:59
-
15:46
-
15:11
-
15:05
-
14:29
-
14:23
-
14:02
-
13:53
-
13:23
-
13:05
-
12:07
-
12:01
-
11:45
Партнерский контент