Мейвезер предложил тренировать Джошуа для матча-реванша с Александром Усиком

Флойд Мейвезер снова предложил тренировать Энтони Джошуа, чтобы помочь британцу отвоевать у Александра Усика его титулы чемпиона мира. Мейвезер сообщил, что он предлагал помощь в тренировках Джошуа в течение многих лет, ещё до его поражения Энди Руису, выяснив несколько недостатков в его стиле боя. Об этом информирует The Mirror.
Мейвезер, один из величайших боксёров всех времен, утверждает, что он обратился к Джошуа, когда тот был ещё непобежденным, заметив несколько пробелов в его игре.
В конечном итоге, поединок с чемпионом мира так и не состоялся, хотя пара является друзьями, причем Мейвезер совершил поездку во время интенсивных ограничений, связанных с коронавирусом, чтобы посетить его бой с Кубратом Пулевым в Лондоне в прошлом году.
И великий боксёр снова предложил поработать с Джошуа, после того как британец в сентябре во второй раз проиграл Усику свои мировые титулы.
«Это не расстроило», — сказал Мэйвезер репортёрам в Калифорнии, когда его спросили о поединке Джошуа против Усика.
«Усик – чертовски отличный боец, золотой медалист, если я не ошибаюсь, но он был за кулисами», — отметил Мейвейзер.
Мейвезер находится на пенсии с момента своего перекрестного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довел свой рекорд до невероятных 49-0 после десятилетней карьеры.
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