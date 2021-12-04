Мейвезер предложил тренировать Джошуа для матча-реванша с Александром Усиком

Флойд Мейвезер снова предложил тренировать Энтони Джошуа, чтобы помочь британцу отвоевать у Александра Усика его титулы чемпиона мира. Мейвезер сообщил, что он предлагал помощь в тренировках Джошуа в течение многих лет, ещё до его поражения Энди Руису, выяснив несколько недостатков в его стиле боя. Об этом информирует The Mirror.

Мейвезер, один из величайших боксёров всех времен, утверждает, что он обратился к Джошуа, когда тот был ещё непобежденным, заметив несколько пробелов в его игре.

В конечном итоге, поединок с чемпионом мира так и не состоялся, хотя пара является друзьями, причем Мейвезер совершил поездку во время интенсивных ограничений, связанных с коронавирусом, чтобы посетить его бой с Кубратом Пулевым в Лондоне в прошлом году.

И великий боксёр снова предложил поработать с Джошуа, после того как британец в сентябре во второй раз проиграл Усику свои мировые титулы.

«Это не расстроило», — сказал Мэйвезер репортёрам в Калифорнии, когда его спросили о поединке Джошуа против Усика.

«Усик – чертовски отличный боец, золотой медалист, если я не ошибаюсь, но он был за кулисами», — отметил Мейвейзер.

Мейвезер находится на пенсии с момента своего перекрестного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довел свой рекорд до невероятных 49-0 после десятилетней карьеры.