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Макгрегор выразил готовность провести бой с Чимаевым. Хамзат отреагировал

Макгрегор выразил готовность провести бой с Чимаевым. Хамзат отреагировал
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор ответил на предложение американца Нейта Диаза провести поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Пусть дерётся с Камратом. Это был бы отличный бой. Конору нужен новичок полегче, чтобы подраться. Для начала ему не помешало бы просто посмотреть, сможет ли он вообще драться», — написал Диаз в своём «твиттере».

«Без проблем, с***», — ответил Макгрегор.

Сам Чимаев отреагировал на переписку двух бойцов несколькими смайлами.

В настоящее время Макгрегор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.

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