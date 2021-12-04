Генри Сехудо высказался о Джоне Джонсе, решившего тренироваться в его зале

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался об экс-чемпионе промоушена в полутяжёлом весе Джоне Джонсе, который решил тренироваться в его зале. Напомним, многолетние тренеры Джонса запретили ему приходить в зал клуба «Джексон-Винк ММА», пока тот не решит свои проблемы с законом и алкогольной зависимостью.



«Он знал, что ему ещё есть куда совершенствоваться, даже несмотря на то, что был величайшим. Здесь он может освоить новую технику и выйти на совершенно другой уровень. Думаю, он обратил внимание на то, сколько всего мы тут проделываем.



Добро пожаловать, чемпион. Когда ты величайший, то делать можно всё, что захочешь. Но есть одна вещь, которая ему нравится в нашем месте. Я говорю о структуре, о том, как здесь всё устроено: люди, команда, профессионализм — это то, что заставляет его возвращаться. Моя работа состоит в том, чтобы точно определить все незначительные мелочи, которых ему не хватает, а такие есть, но он такой хороший ученик», — сказал Сехудо на канале The Triple C & Schmo Show в YouTube.

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