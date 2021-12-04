Бой Гассиева с украинцем Андреем Руденко отменён, Мурат сломал руку
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Промоутер российского боксёра Мурата Гассиева Алексей Асвецин сообщил, что бой его подопечного с украинцем Андреем Руденко, запланированный на 25 декабря, был отменён. Причиной этого стал перелом руки у Гассиева.
«К сожалению, Мурат сломал руку во время спаррингов. Желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует Асвецина «Матч ТВ».
Предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Германии Михаэля Валлиша в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
На счету 38-летнего Руденко 34 победы и 5 поражений. Украинец один раз боксировал на территории России — в 2017 году Руденко в Москве проиграл Александру Поветкину.
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