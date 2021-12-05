Александр Емельяненко проведёт совместную тренировку с Джеффом Монсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что проведёт совместную тренировку с Джеффом Монсоном.
«Сначала сказал, что планирую ехать на сборы, потому что у меня опять поменялся соперник на ближайшее выступление. Изначально думал, что это будет борец, а оказалось, что ждёт меня ударник. В Дагестан поеду позже, добирать борцовскую технику. Здесь ещё и Монсон позвонил, что даст мне пару уроков, покажет несколько упражнений. Надо будет с ним поработать, чтобы вспоминать, подтягивать боевую технику», — цитирует Емельяненко «Спорт-экспресс».
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.
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