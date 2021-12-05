Казахстанский боец Жумагулов потерпел поражение техническим нокаутом на UFC Vegas 44

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой предварительного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором сошлись боец из Анголы Манель Капе и представитель Казахстана Жалгас Жумагулов.
Победа техническим нокаутом досталась Капе, которая стала для него второй в UFC. Жумагулов же потерпел третье поражение на промоушене, имея за плечами лишь одну победу. Напомним, казахстанский боец подписал с лигой контракт на 4 поединка. И исход сегодняшнего ставит под сомнение возможность продления соглашения.
Напомним, в главном бою турнира встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории. В своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.
Основной кард:
Жозе Альдо — Роб Фонт;
Рафаэль Физиев — Брэд Ридделл;
Клэй Гуида – Леонардо Сантос;
Джим Крут – Джамал Хилл;
Брендан Аллен – Крис Кёртис.
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