Казахстанский боец Жумагулов потерпел поражение техническим нокаутом на UFC Vegas 44

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой предварительного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором сошлись боец из Анголы Манель Капе и представитель Казахстана Жалгас Жумагулов.

Победа техническим нокаутом досталась Капе, которая стала для него второй в UFC. Жумагулов же потерпел третье поражение на промоушене, имея за плечами лишь одну победу. Напомним, казахстанский боец подписал с лигой контракт на 4 поединка. И исход сегодняшнего ставит под сомнение возможность продления соглашения.

Напомним, в главном бою турнира встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории. В своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.

Основной кард:



Жозе Альдо — Роб Фонт;

Рафаэль Физиев — Брэд Ридделл;

Клэй Гуида – Леонардо Сантос;

Джим Крут – Джамал Хилл;

Брендан Аллен – Крис Кёртис.