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Мейвезер — об Альваресе: я был почти на 40 лет старше, когда уложил его. Он был никем

Мейвезер — об Альваресе: я был почти на 40 лет старше, когда уложил его. Он был никем
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер резко высказался об абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе Сауле Альваресе.

«Давайте остановимся на таком парне, как Альварес. Он может выбирать, с кем драться. Но я собираюсь рассказать вам всю правду о Сауле. Запросто. Вот многие нахваливают этого чувака. А ведь он был никем. Я был почти на 40 лет старше, когда уложил его. Всё просто», — сказал Мейвезер.

Мейвезер и Альварес встречались в 2013 году. Победу тогда праздновал Флойд.

В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

Альварес намерен провести следующий бой с обладателем титула WBC Илунгой Макабу.

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