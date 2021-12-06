Мейвезер — об Альваресе: я был почти на 40 лет старше, когда уложил его. Он был никем

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер резко высказался об абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе Сауле Альваресе.



«Давайте остановимся на таком парне, как Альварес. Он может выбирать, с кем драться. Но я собираюсь рассказать вам всю правду о Сауле. Запросто. Вот многие нахваливают этого чувака. А ведь он был никем. Я был почти на 40 лет старше, когда уложил его. Всё просто», — сказал Мейвезер.



Мейвезер и Альварес встречались в 2013 году. Победу тогда праздновал Флойд.



В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.



Альварес намерен провести следующий бой с обладателем титула WBC Илунгой Макабу.

Новость по теме Мейвезер высказался о победе Усика над Джошуа