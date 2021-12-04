Мейвезер высказался о победе Усика над Джошуа
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался о победе Александра Усика над Энтони Джошуа. По словам американца, результат этого поединка нельзя назвать апсетом.
«Это не был апсет. Когда в ринге встречаются ребята с таким опытом… Как я говорил раньше, по телевидению показывали лишь Джошуа, потому все видели только его. Усик — чертовски классный боец. Если я не ошибаюсь, он выигрывал золото Олимпиады, но он был в тени.
Это был бой двух ребят с большим любительским бэкграундом. Одного из них мы не видели столь часто, как другого, так что мы начали называть это апсетом. Но это не так, Усик работал в тени, а Джошуа видели все. В итоге эти парни встретились и Энтони проиграл», — приводит слова американца Mirror.
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