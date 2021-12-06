В лиге Хабиба выступит экс-чемпион UFC Рашад Эванс

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, прославленный боец Рашад Эванс принял решение возобновить карьеру. 42-летний американец вернётся в клетку 28 января. Рашад выступит под баннером лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, сообщает MMAJunkie. Имя соперника Эванса ещё не названо.
Не так давно Хабиб рассказал, что в 2022 году его промоушен дебютирует в США. Ожидается, что турнир пройдёт в Майами (штат Флорида, США). Вероятно, в его карде и выступит Эванс.
Рашад не появлялся в клетке с июня 2018 года, когда проиграл жёстким нокаутом Энтон Смиту. То было его пятое поражение кряду. После той неудачи он объявил об уходе из спорта. В прошлом 42-летний боец был чемпионом лиги. В его послужном списке значатся победы над Майклом Биспингом, Тито Ортисом, Чаком Лидделлом, Куинтоном Джексоном и другими известными бойцами.
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