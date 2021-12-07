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Тайсон Фьюри — о будущем сопернике: Джошуа, Уайт, Усик, кто угодно. Готов драться со всеми

Тайсон Фьюри — о будущем сопернике: Джошуа, Уайт, Усик, кто угодно. Готов драться со всеми
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу своего следующего поединка.

«На столе много предложений. Смотрите в оба. Мне всё равно, кто это будет, если честно. Лёгких соперников не бывает, они все трудные. Энтони Джошуа был бы хорош. Но мне всё равно, с кем драться. Джошуа, Уайт, Усик, кто угодно, я буду готов подраться со всеми. Это может быть даже Барни Раббл, мне без разницы.

Но я не собираюсь плясать под чью-то дудку. Я буду делать то, что имеет для меня наибольший смысл, в том числе и с финансовой точки зрения. У Усика есть титулы, у Джошуа есть имя. Я танцую под свою собственную мелодию, как я всегда и делал», — приводит слова Фьюри The Telegraph.

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