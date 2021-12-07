Али Абдель-Азиз — о Eagle FC: горжусь Хабибом, он даёт людям больше возможностей

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу промоушена Eagle FC.

«Я хочу сказать, что очень горжусь Хабибом. Он использует огромный шанс, приезжая в США и предоставляя такие возможности. Спорт развивается так быстро, и это ещё одна возможность для бойцов заработать на жизнь. То, что твоим промоутером может стать Хабиб, просто потрясающе. Парень, который понимает спорт и понимает бои. Я думаю, это будет огромным дополнением к сообществу ММА, и все должны быть счастливы — UFC, Bellator, PFL — все они должны быть счастливы, что у них есть отличный парень, который приезжает в США, чтобы дать людям больше возможностей.



И последнее, но не менее важное: я горжусь своим братом Ризваном Магомедовым, который является генеральным директором Eagle FC, парнем, который долгое время был рядом со спортом и со мной. Он понимает спорт так хорошо, как никто другой, на бизнес-уровне.

Я очень горжусь тем, что Ризван и Хабиб начали этот замечательный промоушен в США. Это даст парням финансовые возможности показать свои навыки и позаботиться о своих семьях, и все должны быть этому рады», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.