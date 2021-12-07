Али Абдель-Азиз — о Eagle FC: горжусь Хабибом, он даёт людям больше возможностей

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу промоушена Eagle FC.
«Я хочу сказать, что очень горжусь Хабибом. Он использует огромный шанс, приезжая в США и предоставляя такие возможности. Спорт развивается так быстро, и это ещё одна возможность для бойцов заработать на жизнь. То, что твоим промоутером может стать Хабиб, просто потрясающе. Парень, который понимает спорт и понимает бои. Я думаю, это будет огромным дополнением к сообществу ММА, и все должны быть счастливы — UFC, Bellator, PFL — все они должны быть счастливы, что у них есть отличный парень, который приезжает в США, чтобы дать людям больше возможностей.
И последнее, но не менее важное: я горжусь своим братом Ризваном Магомедовым, который является генеральным директором Eagle FC, парнем, который долгое время был рядом со спортом и со мной. Он понимает спорт так хорошо, как никто другой, на бизнес-уровне.
Я очень горжусь тем, что Ризван и Хабиб начали этот замечательный промоушен в США. Это даст парням финансовые возможности показать свои навыки и позаботиться о своих семьях, и все должны быть этому рады», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.
- 7 декабря 2021
-
22:57
-
22:40
-
21:49
-
20:47
-
20:27
-
19:53
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
17:30
-
17:12
-
16:51
-
16:33
-
15:48
-
15:07
-
14:55
-
14:14
-
13:38
-
12:49
-
12:26
-
11:17
-
10:22
-
09:39
-
09:13
-
08:55
-
00:56
- 6 декабря 2021
-
23:46
-
22:46
-
22:40
-
21:52
-
20:53
-
19:12
-
18:54
-
17:21
-
17:00