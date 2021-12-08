Рой Джонс и Джеймс Тони включены в Международный зал боксёрской славы

Легендарный боксёр Рой Джонс и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони включены в Международный зал боксёрской славы. Об этом сообщает BoxingScene.

«Это просто совершенно изумительно чувство и большая честь для меня», — высказался Джонс после известия о включения в зал славы.



Поделился эмоциями и Тони:

«Да, детка! Я наконец сделал это. Как же это здорово. Я ждал этого и теперь так счастлив, что даже не могу в это поверить. Я чуть ли не плачу».

Помимо Джонса и Тони в Международный зал боксёрской славы будут включены бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто, экс-чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств Холли Холм и немецкая звезда женского бокса Регина Хальмих.