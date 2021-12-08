Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рой Джонс и Джеймс Тони включены в Международный зал боксёрской славы

Рой Джонс и Джеймс Тони включены в Международный зал боксёрской славы
Комментарии

Легендарный боксёр Рой Джонс и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони включены в Международный зал боксёрской славы. Об этом сообщает BoxingScene.

«Это просто совершенно изумительно чувство и большая честь для меня», — высказался Джонс после известия о включения в зал славы.

Поделился эмоциями и Тони:

«Да, детка! Я наконец сделал это. Как же это здорово. Я ждал этого и теперь так счастлив, что даже не могу в это поверить. Я чуть ли не плачу».

Помимо Джонса и Тони в Международный зал боксёрской славы будут включены бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто, экс-чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств Холли Холм и немецкая звезда женского бокса Регина Хальмих.

Джон Джонс закопал свою карьеру. Дане Уайту нужно увольнять безнадёжного скандалиста Джон Джонс закопал свою карьеру. Дане Уайту нужно увольнять безнадёжного скандалиста
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021