Рой Джонс и Джеймс Тони включены в Международный зал боксёрской славы
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Легендарный боксёр Рой Джонс и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони включены в Международный зал боксёрской славы. Об этом сообщает BoxingScene.
«Это просто совершенно изумительно чувство и большая честь для меня», — высказался Джонс после известия о включения в зал славы.
Поделился эмоциями и Тони:
«Да, детка! Я наконец сделал это. Как же это здорово. Я ждал этого и теперь так счастлив, что даже не могу в это поверить. Я чуть ли не плачу».
Помимо Джонса и Тони в Международный зал боксёрской славы будут включены бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто, экс-чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств Холли Холм и немецкая звезда женского бокса Регина Хальмих.
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