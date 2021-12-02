Джон Джонс закопал свою карьеру. Дане Уайту нужно увольнять безнадёжного скандалиста

В минувшие сутки в социальной сети «Твиттер» активизировался экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. Он жёстко наехал на своего бывшего тренера Майка Винклджона, исключившего Джона из зала Джексон-Винк два месяца назад. Костяной проехался как по человеческим качествам коуча, так и по его квалификации.

«Он появляется на телевидении и на весь мир заявляет, что желает для меня самого лучшего, а после этого за кулисами наезжает на других тренеров клуба, которые продолжают работать со мной.

Я ушёл из команды не потому, что не смог принять наказание, а потому, что больше не видел смысла в тренировках с Майком. Этот человек не обучает своих учеников новым техникам с тех пор, как я его встретил.

Тот факт, что меня исключили из команды, абсолютно ничего не изменил в моей жизни. Я по-прежнему работаю с теми же тренерами, по тому же графику, который был у нас последние два года.

Просто не нужно было идти на телевидение и притворяться, что тебе не всё равно, что тебя беспокоит тот, кто за эти годы заработал вам столько денег и подарил столько чемпионских титулов — а после этого за закрытыми дверями пытаться его раздавить. Ты годами тренировал осуждённого насильника, и вдруг неожиданно у тебя появились моральные принципы», — написал Джонс.

Фото: Getty Images

Ожидаемо Джонс удалил сообщение, но интернет всё помнит. И благодаря этому фанаты увидели, чем занимается на досуге Джонс. Вместо того чтобы готовиться к долгожданному возвращению, Джон ругается в интернете.

Напомним, экс-чемпион лиги не выступал около двух лет. Неудивительно, что с таким долгим простоем и скандалами его лишили первой строчки в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Причем сначала его опустили на вторую строчку. И Джон мог призадуматься и мобилизовать свои усилия в сторону возвращения безоговорочного доминирования в UFC.

Но нет, Джон молча проглотил эту горькую пилюлю и продолжил жить как ни в чём не бывало. Дана Уайт осознал полное безразличие Джонса к этому апдейту рейтинга и закономерно понизил его ещё ниже. Вы вот помните, когда Джон в последний раз выступал с заявлением о желании подраться в октагоне? В мае, то есть более полугода назад. Тогда Боунс заявил, что с переходом в тяжёлый вес сразу же планирует сразиться за чемпионский пояс, которым владеет Фрэнсис Нганну, и за это получить бешеный гонорар. С какой стати он на это рассчитывает, если он попадает в полицейский участок чаще, чем выходит в октагон? Тем более его последние выступления совсем не убедили в том, что он заслужил тайтл-шот с ходу.

За время, что Джон не дрался в октагоне, право на титульный бой против Нганну заработал Сириль Ган. После победы над Таннером Босером француз был включён в топ-15 рейтинга дивизиона и расположился на 14-м месте. Затем после четырёх побед в течение девяти месяцев над такими топовыми бойцами, как Джуниор дос Сантос, Жаирзиньо Розенстрайк, Александр Волков и Деррик Льюис, Сириль получил пояс временного чемпиона и звание обязательного претендента на чемпионский поединок против Хищника.

Вот вам наглядное объяснение, почему Дана Уайт дал титульник скромному, упорному французу, а не выпивающему уголовнику, которому из каждого утюга говорят завязывать с алкоголем. Скоро ему будут говорить, чтобы он уходил из спорта, если он ничего не изменит в своих отношениях со спортом и, самое главное, руководством UFC. Как мы понимаем, диалога между Даной Уайтом и Джоном Джонсом сейчас нет, хотя в прошлом их отношения были очень неплохими. Но в Америке бизнес важнее такой дружбы, как у них, особенно если одному из них (в данном случае Уайту) приходится постоянно оправдывать своего подопечного перед многомиллионной аудиторией. Давайте быстро вспомним залёты Боунса, чтобы посочувствовать Дане (на самом деле есть за что):

В 2012 году разбил «Бентли», врезавшись в столб. Тесты подтвердили, что Джон был в состоянии алкогольного опьянения.

В 2015 году попал в ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Сам Джонс скрылся с места аварии. За такое ему светило 3,5 года тюрьмы, но он ограничился 18 месяцами условно.

В 2019 году обвинялся в насилии по отношении к официантке. За это получил 90 дней исправительных работ.

В 2020 году снова попал в ДТП. Однако в этот раз было не только алкогольное опьянение, но и неумелое обращение с огнестрельным оружием

И вот сентябрь 2021 года — домашнее насилие.

Это мы ещё не вспомнили случаи, когда Боунс проваливал допинг-тест. Обычно со спортсменами не церемонятся и после ряда инцидентов увольняют, но Джонса покрывали много, очень много раз.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ни за что бы не подумал, что мне придётся такое сказать, но Дане Уайту нужно взять пример с России, а именно с Сергея Галицкого. Напомним, Сергей Николаевич исключил Павла Мамаева из своей команды за всем известный инцидент с Александром Кокориным в целях защиты репутации клуба. Это показательный случай, за который владельцу ФК «Краснодар» прилетела не волна хейта, а множество плюсов к его карме. Этим решением Галицкий показал, что неприкасаемых в «Краснодаре» не существует. Возможно, президенту UFC стоит взять себе на вооружение такой способ решения проблем, если он хочет сохранить репутацию своего промоушена.

Самое печальное, что Джон сам угробил свою карьеру. Боунсу уже 34 года, а чемпионский пояс он завоевал аж 10 лет назад, став самым молодым чемпионом в истории UFC. Обидно смотреть, как самый талантливый и лучший боец в истории ММА гробит свой талант из-за пристрастия к алкоголю и превращается в безнадёжного скандалиста. К сожалению, другого пути исправления ситуации мы не видим, ибо он неоднократно раскаивался в содеянном, а затем снова вляпывался в историю. Этот круговорот кажется нескончаемым, подобно дню сурка.