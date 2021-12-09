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Сехудо: Порье победит Оливейру и завершит карьеру

Сехудо: Порье победит Оливейру и завершит карьеру
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо поделился ожиданиями от поединка Дастина Порье и Чарльза Оливейры. Соперники оспорят титул в лёгком весе, он в настоящее время принадлежит бразильскому бойцу.

Сехудо предположил, что после этого боя Порье завершит карьеру.

«Я верю, что Порье победит. Верю, что затём он завершит карьеру. Когда боец начинает задумываться об уходе, нужно уходить. Я чувствую, что Порье одержит победит. Мне кажется, что он хочет уйти, находясь на вершине. И это произойдёт, если он победит Оливейру.

Мне не кажется, что Порье хочет драться с Джастином Гэтжи. Он победит и уйдёт, буду удивлён, если произойдёт иначе», — сказал Сехудо в интервью The Schmo.

Поединок Оливейры и Порье пройдёт на турнире UFC 269 в ночь на 12 декабря.

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