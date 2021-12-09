Прогнозы UFC 269. Порье или Оливейра? Альдо зверь. Эдвардс кинут. Везучий Петтис

БНГТВ или, если по полной, ММА-подкаст «Больше не говори такие вещи» снова с вами. Выпуск вышел заряженным, ведь позади очень крутой турнир UFC, титульный бой в Bellator, а впереди — крупнейший турнир декабря, так что поговорить тут было о чём. Багдасарян, Володин, Паша, Чемпионат Подкаст, поехали!
Обсуждаем в этом выпуске перспективы Жозе Альдо после его боя с Робом Фонтом; естественно, UFC 269 вместе с Порье, Оливейрой, Нуньес, О'Мэлли, Коди и всеми остальными причастными; Кевина Ли (тут без комментариев); лютые подписания Eagle FC; очередные карьерные трудности Леона Эдвардса; хайп-бокс Джейка Пола и Тайрона Вудли; Bellator 272 и везение братьев Петтис + гран-при в легчайшем весе и всё остальное.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в мма — движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат Подкаст.
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ТАЙМКОДЫ:
0:00 – Всем привет! Леон Эдвардс не получит титульник
6:42 – Почему бонус за лучший бой выдали женщинам?
16:38 – Победа Альдо и его перспективы: Диллашоу, Сэндхаген, титул
41:55 – Физиев – уже чемпионский калибр?
53:23 – Камбэк Гуиды, нокаут Кёртиса, поражение Жумагулова
01:04:24 – «Бодибилдер» Уильям Найт и его форма (или фАрма?)
01:08:56 – Итоги прошедшего Беллатор: Петтис и анонс гран-при
01:18:31 – Куда идти Кевину Ли?
01:25:44 – Зачем Eagle FC собирает забытых звёзд?
01:38:49 – Реванш Вудли и Джейка Пола: кто фаворит?
01:47:57 – Рубрика «Советуем посмотреть»
01:49:11 – В России запустили аналог шоу TUF. Это провал?
01:58:41 – Прогнозы на турнир UFC 269
02:23:48 – Отвечаем на вопросы подписчиков
02:55:30 – Всем пока! Не забудьте поставить лайк и написать коммент.
#юфс #подкаст #мма
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