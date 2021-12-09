Магни снова бросил вызов Чимаеву

Американский боец ММА Нил Магни бросил вызов шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Изначально Магни вызывал соперника на бой ещё почти год назад. И, по всей видимости, американец не отказался от своих планов.



«Я не могу понять, почему тогда бой не состоялся. Я потираю голову и не понимаю. В прошлом году говорили, что никто не хочет драться с Чимаеевым. И как-то Дана Уайт сказал: «Я хочу отметить Мэгни. Он единственный, кто готов выйти в октагон с Чимаевым».



Тогда я подумал, что Дана всё понимает, осознаёт, что я единственный, кто готов выйти на этот поединок. И тогда я думал, что бой состоится.



Дайте мне довести дело до конца. Я жду уже почти год. И теперь мы обсуждаем всё то же самое», — цитирует Магни Sportskeeda со ссылкой на MMA Hour.

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