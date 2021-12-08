Хамзат Чимаев опубликовал фото с Рамзаном Кадыровым и чучелами волков

Известный боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал фото с лидером Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Шведско-российский спортсмен в кадре сидит в кресле, рядом с ним стоит Кадыров и расположены три чучела волков.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл десять поединков, ни разу не проиграв.



Ранее Чимаев получил в подарок от Кадырова новый автомобиль марки «Мерседес».