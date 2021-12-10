Бивол оказался легче Саламова перед очным боем

Завтра, 11 декабря, в Екатеринбурге состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола с претендентом Умаром Саламовым. Спортивное шоу будут транслировать Первый канал и DAZN.



Сегодня бойцы прошли процедуру взвешивания. По её итогам Бивол оказался немного легче своего оппонента. Претендент на титул показал вес 79,37 кг, а Дмитрий подошёл к бою с запасом — 79,00 кг.

Фото: RCC Boxing Promotions

Напомним, в соглавном поединке турнира встретятся второй и четвёртый номера рейтинга WBO: Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра определят обладателя титула WBO International.



Кроме того, в рамках спортивного шоу пройдут ещё три титульных боя. Эдуард Скавинский и Сергей Лобкович определят нового серебряного чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Российские боксёры Руслан Камилов и Дмитрий Хасиев будут боксировать за пояс WBO Inter-Continental и место в первой тройке рейтинга Всемирной боксёрской организации во втором полулёгком весе (до 59 кг). Артур Лопсан и Рамиль Гаджиев выйдут на бой ради титула WBO Oriental во втором среднем весе (до 76,2 кг).