Хабиб заплатит 100 тысяч рублей лучшему бойцу мемориала Абдулманапа Нурмагомедова

В Саратове завершился турнир по смешанным единоборствам, посвящённый памяти легендарного тренера Абдулмапана Нурмагомедова. Как рассказал известный в прошлом спортсмен, а ныне президент Федерации ММА Саратовской области Даци Дациев, все победители получат денежные призы.
«В прошлом году нас поддерживал Хабиб, как и в этом году, за что ему огромное спасибо. Сейчас у нас гонорар в каждой весовой категории — 50 тысяч рублей. Благодаря нашему спонсору в лёгкой весовой категории, весе Хабиба, приз составит 150 тысяч рублей. Плюс Хабиб изъявил желание сделать гонорар лучшему бойцу турнира — 100 тысяч рублей вне зависимости от весовой категории», — рассказал Дациев.
Напомним, турнир транслировался на платформе ММА.РФ. Ранее там представили инновационного ММА-бота и впервые организовали онлайн-регистрацию на турнир.
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