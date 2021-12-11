Лебедев резко высказался о фрик-поединках

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мыслями о фрик-поединках. Россиянин не поощряет это явление и связывает их со сменой человеческих ценностей.

«Фрик-поединки? Кто-то называет это популяризацией бокса, но нет. Это не популяризация. Наверное, это неуважение. Бокс — это школа, это искусство, это огромный труд, но вы видите, как меняется мир, как меняются технологии. К сожалению, ценности у человечества тоже меняются. Но для этого и есть мы с вами, чтобы хранить верность традициям наших предков и воспитывать детей в традициях наших предков», — рассказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Ранее Лебедев объяснил, почему не собирается возвращаться в спорт.