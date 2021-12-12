Тренер сборной России по кикбоксингу: если Минеев вернётся, золото точно будет нашим

Старший тренер сборной России по кикбоксингу Расул Далгатов прокомментировал слова известного бойца ММА Владимира Минеева, который не исключил, что может вернуться в кикбоксинг. Напомним, что изначально Минеев создал себе имя именно в кикбоксинге, где становился чемпионом Европы и мира.



«Тогда золото точно будет нашим. Но боимся, что в этой весовой категории соперники будут отказываться выходить на бои. Будут технические победы», — сказал Далгатов.



Отметим, что Далгатов выступал на пресс-конференции в Саратове, где проходил мемориал легендарного Абдулмапана Нурмагомедова.



Турнир транслировался на платформе ММА.РФ. Ранее там представили инновационного ММА-бота и впервые организовали онлайн-регистрацию на турнир.