Доминик Крус победил Педро Муньоса на турнире UFC 269
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Американский боец смешанного стиля Доминик Крус победил бразильского бойца Педро Муньоса на турнире UFC 269, который в ночь с 11 на 12 декабря проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене».
Поединок продлился три раунда. Крус победил единогласным решением судей.
Свой предыдущий бой Доминик Крус провел в марте на турнире UFC 259, где он одержал победу раздельным решением судей над Кейси Кенни.
В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.
В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.
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