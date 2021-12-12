Доминик Крус победил Педро Муньоса на турнире UFC 269

Американский боец смешанного стиля Доминик Крус победил бразильского бойца Педро Муньоса на турнире UFC 269, который в ночь с 11 на 12 декабря проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене».



Поединок продлился три раунда. Крус победил единогласным решением судей.



Свой предыдущий бой Доминик Крус провел в марте на турнире UFC 259, где он одержал победу раздельным решением судей над Кейси Кенни.



В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с первым номером в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории Дастином Порье.



В соглавном поединке чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт пятую защиту своего титула в легчайшем весе в бою с третьим номером рейтинга Джулианной Пеньей.