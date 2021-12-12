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Александр Поветкин встретился с Петром Яном. Фото

Александр Поветкин встретился с Петром Яном. Фото
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками совместной фотографией с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Пётр — молодец. Смотрю его бои, болею за него», — подписал фото Поветкин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Поветкина в «Инстаграме».

Позже репост фото сделал и Ян.

«Спасибо огромное, Александр. Тоже за тебя всегда», — написал Пётр.

Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

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