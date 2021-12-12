Александр Поветкин встретился с Петром Яном. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками совместной фотографией с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.



«Пётр — молодец. Смотрю его бои, болею за него», — подписал фото Поветкин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Поветкина в «Инстаграме».

Позже репост фото сделал и Ян.



«Спасибо огромное, Александр. Тоже за тебя всегда», — написал Пётр.



Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.