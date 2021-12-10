Бивол превзошёл Поветкина и идёт за рекордом Валуева. Топ-бой в Екатеринбурге

11 декабря в Екатеринбурге пройдёт масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоится поединок за титул чемпиона мира. Пояс по версии WBA Super будет защищать Дмитрий Бивол. Его соперником станет Умар Саламов. Как организовали этот поединок и почему он настолько важен – в материале «Чемпионата».

Как организовали бой Бивол — Саламов?

В последнее время полутяжёлый вес, невзирая на его конкурентный ростер, переживал не лучшие времена. Причиной стала злосчастная пандемия. Здесь сорвалось множество поединков, в том числе с участием Саламова.

Достаточно сказать, что в команде Умара множество раз прорабатывали возможность элиминатора по линии WBO или даже непосредственно титульного поединка. В разное время говорилось о боях с Джо Смитом и Максимом Власовым. Но встречи раз за разом срывались по причине болезни того или иного боксёра. Всё это привело к тому, что Саламов простаивал весь 2020 год и вернулся лишь в 2021-м. В апреле он впервые выступил после паузы в 19 месяцев. Тогда на турнире в Грозном он лишь раздельным решением одолел Сергея Екимова, так что кондиции Саламова вызвали вопросы.

Что касается Бивола, то он давно страдал от проблемы с подбором качественной оппозиции. В итоге в мае 2021 года он прервал 16-месячную паузу. Тогда на вечере бокса в Манчестере ему пришлось довольствоваться поединком с Крэйгом Ричардсом, а сама схватка даже не получила статус главной на турнире. Впрочем, на настрое чемпиона это никак не сказалось. Россиянин уверенно переиграл оппонента.

Тем не менее после этого у Саламова и Бивола вновь возникли проблемы с подбором соперников. И вот неожиданно за дело взялись и промоутеры из Екатеринбурга. Компания RCC приняла активное участие в переговорном процессе со всеми сторонами и сумела привезти в столицу Урала титульный поединок. Более того, теперь ожидается, что Дмитрий выступит здесь не один раз. Так что сотрудничество с компанией «Мир бокса» обещает быть плодотворным.

Почему этот бой важен?

Этому есть сразу несколько объяснений. Первое – в истории, пожалуй, ещё не было случаев, когда за полноценный титул чемпиона мира боксировали два россиянина. Во-вторых, титульные бои в России, когда на кону стоят основные пояса – пока ещё явление редкое. Так что резонанс вокруг поединка объясним. Наконец, в-третьих, Бивол в случае победы может установить ещё одно важное личное достижение.

Дело в том, что Дмитрий принял участие уже в шести титульных поединках. Во всех он неизменно побеждал. Таким образом, по количеству побед в боях за пояс чемпиона мира он уже превзошёл таких легенд российского профессионального бокса, как Александр Поветкин и Дмитрий Пирог. Кроме того, он одержал в чемпионских боях столько же побед, сколько Валуев и Лебедев. Таким образом, в случае успеха в российском дерби Бивол обойдёт Николая и Дениса, что сделает его одним из лучших за всю историю российского профессионального бокса. По сути, петербуржец идёт за рекордами заслуженных ветеранов. Больше в титульных боях побеждали только Костя Цзю (14), Сергей Ковалёв (13) и Юрий Абрачков (10).

К слову, сам Бивол старается не придавать значения цифрам и статистике.

«Я не считаю количество побед. Если думать об этих рекордах, то далеко не уйдёшь. Мне неважно, сколько защит. Мне важно, что я выхожу в ринг и выполняю поставленную задачу. Мне важны бои и соперники», — скромно говорит Бивол.

Чего ждать от встречи?

Бивол – явный фаворит встречи. Об этом говорят эксперты, на это указывают и котировки от букмекеров. Да и в целом стоит понимать, что у Дмитрия богатый опыт больших поединков, да и оппозиция у него всегда была покрепче. Но, невзирая на всё это, говорить, что у Саламова нет шансов, было бы неверно. Умар имеет опыт выступлений и на Украине, и в США, и даже в Австралии. В его послужном списке есть неплохие имена. Кроме того, на стороне Умара преимущество в росте и размахе рук, а также невероятный характер. Потому всё-таки нельзя утверждать, что мы будем страдать от отсутствия интриги. Конец года подарит нам топ-бой в Екатеринбурге. Не пропустите!