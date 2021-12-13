Майкл Кьеза попытался залезть в октагон и разбил себе лицо после победы Пеньи

Боец полусреднего веса UFC Майкл Кьеза получил травмы лица, когда праздновал победу Джулианы Пеньи в бою с Амандой Нуньес.

«Он немного перебрал с алкоголем этим вечером. Когда она выиграла, он психанул и попытался запрыгнуть в октагон, упал на лицо, повредил себе глаз, а потом доказывал охране, что ему нужно зайти в октагон и быть с ней, потому что это его товарищ по команде.

Его вывели на улицу и успокоили, потом я поговорил с ним минуту, так что всё в порядке», — сказал президент UFC Дана Уайт.

Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов. Победа Пеньи стала одной из самых неожиданных в UFC за последний год.