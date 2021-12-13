«В топ-10 UFC нет бойцов, кому можно за спину заглядывать». Махачев — про бой с Дариушем

Известный боец UFC Ислам Махачев ответил на вопрос, что бы он хотел спросить во время интервью с Бенеилом Дариушем. Напомним, Дариуш — следующий соперник российского спортсмена.



«Спросил бы, как проходит подготовка к бою. Не думаю, что я что-то не знаю про Дариуша, он столько боёв провёл. Я всё это смотрел. Думаю, он ничего нового не придумает, я знаю все его сильные и слабые стороны.



Напрягает ли, когда говорят, что я «съем» любого соперника? Конечно, какая-то ответственность падает. Многие заглядывают и на титульный бой, несмотря на всех остальных соперников. Перед боем с Хукером ко мне подошёл Кормье, говорит «после боя надо это сказать, надо то». Я говорю — сначала надо бой выиграть, а он мне уже текст после поединка придумывает. В топ-10 нет бойцов, кому можно за спину заглядывать, каждый бой может закончиться в любую секунду», — рассказал Махачев на пресс-конференции в Москве.