Дастин Порье выразил неуверенность относительно своего будущего

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье разместил новый пост у себя в «твиттере», где признался, что чувствует неопределённость относительно своего будущего.

«Не уверен, что будет дальше», — написал Порье.



В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.

После поединка Дастин Порье прокомментировал поражение от Оливейры, признавшись, что после первого раунда он думал, что станет чемпионом промоушена.

Ранее вызов Дастину бросил американский боец Колби Ковингтон.