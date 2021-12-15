Мусаси будет защищать пояс Bellator в бою с Вандерфордом в феврале
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Обладатель пояса Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (48-7-2 ММА, 6-1 БММА) проведёт свой следующий бой с претендентом на титул Остином Вандерфордом (11-0 ММА, 5-0 БММА). Поединок состоится в Дублине (Ирландия) 25 февраля 2022 года, сообщает MMA Junkie.
31- летний Вандерфорд стал основным претендентом на титул после победы над Фабианом Эдвардсом единогласным решением судей в мае этого года. Эта победа стала для Остина пятой кряду с момента дебюта в Bellator в феврале 2019 года. В своей профессиональной карьере боец ещё ни разу не проигрывал.
36-летний Мусаси в августе этого года уже защищал титул в бою с Джоном Солтером – действующий чемпион одержал победу в третьем раунде, оформив технический нокаут.
Новость по темеМусаси нокаутировал Солтера в главном бою Bellator 264
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