Мусаси будет защищать пояс Bellator в бою с Вандерфордом в феврале

Обладатель пояса Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (48-7-2 ММА, 6-1 БММА) проведёт свой следующий бой с претендентом на титул Остином Вандерфордом (11-0 ММА, 5-0 БММА). Поединок состоится в Дублине (Ирландия) 25 февраля 2022 года, сообщает MMA Junkie.

31- летний Вандерфорд стал основным претендентом на титул после победы над Фабианом Эдвардсом единогласным решением судей в мае этого года. Эта победа стала для Остина пятой кряду с момента дебюта в Bellator в феврале 2019 года. В своей профессиональной карьере боец ещё ни разу не проигрывал.

36-летний Мусаси в августе этого года уже защищал титул в бою с Джоном Солтером – действующий чемпион одержал победу в третьем раунде, оформив технический нокаут.