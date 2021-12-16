Фьюри: Уайлдер не первый, кто опускает меня на землю. Но он узнал, что я всегда встаю

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу своего противостояния с Деонтеем Уайлдером.

«Эти бои вычеркнут годы из нашей жизни. Мы почувствуем последствия этого в наши последние дни.



Я боюсь только бога. Никогда не беспокоился о бое с любым человеком. И я всегда ожидаю, что каждый тяжеловес будет обладать мощным ударом. Но я знал, что здесь есть чемпион, обладающий особой способностью отключать любого человека одним ударом. Возможно, это самый тяжёлый боксёр всех времён. У некоторых боксёров фантастические подбородки. Но мои способности к восстановлению уникальны. Деонтей не первый, кто опускает меня на землю. Но, как и другие, он узнал, что я всегда встаю. Всегда.



Я горжусь тем, что разделил с Деонтеем особенное время на ринге, которое принесло нам обоим большую славу и уважение. Ни один из нас никогда не забудет, что был частью того, что люди называют одним из величайших боёв в супертяжёлом весе. То, что я прошёл через этот огонь, пошло на пользу мне как личности. Это было познавательное путешествие для нас обоих. Мы выжили, и за это я благодарю бога. Как и за всё в моей жизни. Моя жена, моя семья, мое психическое здоровье, мой бокс.

Я слышал, что он начал задумываться об уходе на пенсию. Если это так, то нам нужно провести время вместе. После третьего боя мы не осознали всей огромности происходящего. Я до сих пор не думаю, что мы осознаём всё, что это значит. Может быть, через много лет мы будем сидеть с семьёй и друзьями и тихо вспоминать бой всей нашей жизни», — приводит слова Фьюри BoxingScene.