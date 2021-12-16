Фьюри: Уайлдер не первый, кто опускает меня на землю. Но он узнал, что я всегда встаю

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу своего противостояния с Деонтеем Уайлдером.
«Эти бои вычеркнут годы из нашей жизни. Мы почувствуем последствия этого в наши последние дни.
Я боюсь только бога. Никогда не беспокоился о бое с любым человеком. И я всегда ожидаю, что каждый тяжеловес будет обладать мощным ударом. Но я знал, что здесь есть чемпион, обладающий особой способностью отключать любого человека одним ударом. Возможно, это самый тяжёлый боксёр всех времён. У некоторых боксёров фантастические подбородки. Но мои способности к восстановлению уникальны. Деонтей не первый, кто опускает меня на землю. Но, как и другие, он узнал, что я всегда встаю. Всегда.
Я горжусь тем, что разделил с Деонтеем особенное время на ринге, которое принесло нам обоим большую славу и уважение. Ни один из нас никогда не забудет, что был частью того, что люди называют одним из величайших боёв в супертяжёлом весе. То, что я прошёл через этот огонь, пошло на пользу мне как личности. Это было познавательное путешествие для нас обоих. Мы выжили, и за это я благодарю бога. Как и за всё в моей жизни. Моя жена, моя семья, мое психическое здоровье, мой бокс.
Я слышал, что он начал задумываться об уходе на пенсию. Если это так, то нам нужно провести время вместе. После третьего боя мы не осознали всей огромности происходящего. Я до сих пор не думаю, что мы осознаём всё, что это значит. Может быть, через много лет мы будем сидеть с семьёй и друзьями и тихо вспоминать бой всей нашей жизни», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
- 16 декабря 2021
-
17:48
-
16:47
-
15:36
-
15:11
-
14:41
-
14:36
-
14:27
-
14:09
-
14:03
-
13:55
-
13:13
-
13:09
-
12:54
-
12:17
-
11:29
-
11:19
-
10:48
-
10:05
-
09:43
-
09:11
-
05:32
-
05:15
-
02:59
-
02:43
-
02:27
-
01:56
-
01:35
-
00:40
- 15 декабря 2021
-
23:47
-
23:33
-
22:22
-
22:05
-
21:30
-
21:25
-
21:16