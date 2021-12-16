Бетербиев провалил первое взвешивание, несмотря на то что разделся догола

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев с первого раза провалил взвешивание перед боем с американцем Маркусом Брауном, сообщает BoxingScene. Россиянин разделся догола, чтобы пройти взвешивание, однако показал на весах 175,2 фунта при лимите веса в 175 фунтов.



Оппонент Бетербиева показал на весах 174,6 фунта, успешно пройдя взвешивание с первой попытки.



Россиянину дали два часа на то, чтобы он мог сбросить вес до необходимой отметки. Учитывая то, что до лимита Артуру не хватает всего 0,2 фунта (90 граммов), то ожидается, что Бетербиев успешно пройдёт взвешивание со следующей попытки.



Бой Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада).



Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.