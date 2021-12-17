Чисора: пощёчина Кличко обошлась мне в $ 100 тыс.

Британский боксёр Дерек Чисора спустя несколько лет после поражения украинскому боксёру Виталию Кличко объяснил своё поражение предвзятым решением судей из-за пощёчины, которую он сделал оппоненту на взвешивании за день до боя.
«Я выиграл бой, но они отдали ему победу, потому что я дал ему пощёчину», — приводит слова Чисоры о его титульном бое против Кличко в феврале 2012 года Boxing News 24.
«Вы знаете, во сколько мне обошлась эта пощечина? Она обошлась мне в $ 100 тыс.», — сказал Чисора о пощёчине Виталию во время очной ставки на взвешивании за день до их боя.
Напомним, 18 февраля 2012 года в Мюнхене чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко победил Чисору единогласным решением судей в 12-раундовом поединке. За пощёчину Чисоре выписали штраф в размере 50 тысяч долларов.
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