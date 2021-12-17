Багов и Кошкин прошли взвешивание перед очным боем на ACA 134

Участники главного боя ACA 134 показали практический равный вес на официальной церемонии взвешивания в Краснодаре, успешно уложившись в весовую категорию. Вес Али Багова составил 77,4 кг, Андрея Кошкина — 77,45 кг. Российский боец 31-летний Али Багов по прозвищу «Халк» в прошлом владел титулом чемпиона организации в лёгком весе. В активе Али 31 победа при 10 поражениях. 31-летний Андрей Кошкин из Новокузнецка 21 раз побеждал в клетке при 7 поражениях.



«Кард турнира 17 декабря в Краснодаре будет настоящим предновогодним подарком для болельщиков ММА. Интересны будут все поединки, но, помимо главного боя, отмечу бой Джихада Юнусова и Ислама Омарова, противостояние Венера Галиева и Артема Дамковского, Диего Брандао и Алексея Полпудникова, Хусейна Халиева и Александра Бутенко. Имя каждого бойца 134 турнира, которым мы поставим жирную точку в финале 2021 года, говорит само за себя», — отметил президент ACA Алексей Яценко.



«Турнир пройдет со зрителями в формате Covid-free, обращаем ваши внимание, посетить ACA 134 в Краснодаре смогут попасть только вакцинированные зрители или переболевшие зрители. Но не думаю, что это вызовет какие-то проблемы у болельщиков, мы уже привыкли жить в формате новой реальности Covid-free», — добавил глава ACA.



АСА 134 полный кард турнира:



Али Багов (31–10) — Андрей Кошкин (21–7)



Джихад Юнусов (19–5) — Ислам Омаров (10–0)



Артём Дамковский (24–13) — Венер Галиев (32–13)



Хусейн Халиев (21–3) — Александр Бутенко (51–16–3)



Алексей Полпудников (30–9–1) — Диего Брандао (25–18)



Хусейн Кушагов (15–6) — Бартош Лещко (11–1–2)



Мухамед Коков (16–7) — Павел Гордеев (19–2-1)



Ислам Мешев (11–4) — Клеверсон Силва (16–5)



Ибрагим Магомедов (7–2) — Дэниель Соуза-Перейра (9–3)



Махочи Сагитов (8–3) — Леонардо Лимбергер (15–3)



Дмитрий Микуца (11–5–1) — Мурат Гугов (7–4).