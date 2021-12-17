«Ждите новый клип — ползи, ползи, ползи». А. Емельяненко — о втором бое с Тарасовым

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о втором бое с блогером Артёмом Тарасовым.
«В 2022 году ждите новый клип с участием Артёма Тарасова: «Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Ползи мимо помойки, ползи мимо реки», — написал Александр.
Напомним, первый отрезок боя Емельяненко и Тарасова остался за Артёмом. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Алексанжр сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.
В последнем бою Емельяненко встречался с бразильцем Марсио Сантосом и проиграл ему. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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