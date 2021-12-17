Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ждите новый клип — ползи, ползи, ползи». А. Емельяненко — о втором бое с Тарасовым

«Ждите новый клип — ползи, ползи, ползи». А. Емельяненко — о втором бое с Тарасовым
Комментарии

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о втором бое с блогером Артёмом Тарасовым.

«В 2022 году ждите новый клип с участием Артёма Тарасова: «Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Ползи мимо помойки, ползи мимо реки», — написал Александр.

Напомним, первый отрезок боя Емельяненко и Тарасова остался за Артёмом. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Алексанжр сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

В последнем бою Емельяненко встречался с бразильцем Марсио Сантосом и проиграл ему. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.

Новость по теме
Тарасов — о бое с А. Емельяненко: реванш будет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021