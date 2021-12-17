Тарасов — о бое с А. Емельяненко: реванш будет

Блогер Артём Тарасов, который в сентябре этого года проиграл в боксёрском поединке знаменитому бойцу MMA Александру Емельяненко, намекнул на бой-реванш.



«Реванш по ММА заказывали? Будет», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Артёма Тарасова в «Инстаграме».

Напомним, первый отрезок боя Емельяненко и Тарасова остался за Артёмом. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Алексанжр сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.



Последний поединок Емельяненко провёл с бразильцем Марсио Сантосом. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.