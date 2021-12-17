А. Тищенко: уверен в победе Бетербиева — он лучше и сильнее, чем Браун

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с американцем Маркусом Брауном.
«Перед боем Бетербиева с Брауном у меня позитивные ожидания. Не особо слышал об успехах Маркуса Брауна, поэтому я уверен в победе Артура. Не сомневаюсь, что Бетербиев лучше и сильнее как спортсмен, что ему по силам защитить титул», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Бой Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада).
Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.
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