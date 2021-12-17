«Чтобы спина не болела». Хабиб рассказал, сколько делает подходов на брусьях и турнике

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Нурмагомедов рассказал, сколько подходов он делает на брусьях и турнике.



«Брусья 5 по 20, турник 5 по 10. Чтобы спина не болела», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов был признан человеком года в спорте.