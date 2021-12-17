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Бетербиев — Браун: дата боя, когда, время начала по Москве, где смотреть онлайн

Онлайн-трансляция боя Артур Бетербиев — Маркус Браун начнётся примерно в 6:00 мск
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17 декабря на арене в Монреале (Канада) состоится поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе, россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном.

Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «Матч ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 04:00 мск.

В преддверии боя спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания. Бетербиев со второй попытки показал на весах 175 фунтов, уложившись в лимит весовой категории.

Оппонент Бетербиева показал на весах 174,6 фунта, успешно пройдя взвешивание с первой попытки.

36-летний Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.

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