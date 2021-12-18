Прямой эфир боя Бетербиев — Браун начнётся примерно в 06:00 мск

17 декабря на арене в Монреале (Канада) состоится поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе, россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном.



Прямую трансляцию этого боя проведёт телеканал «Матч ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 04:00 мск. Главный бой вечера начнётся примерно в 06:00 мск.



В преддверии боя спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания. Бетербиев со второй попытки показал на весах 175 фунтов, уложившись в лимит весовой категории.



Оппонент Бетербиева показал на весах 174,6 фунта, успешно пройдя взвешивание с первой попытки.



36-летний Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.