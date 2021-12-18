Перед боем Бетербиева для Артура включили гимн СССР и Канады

В эти минуты на арене в Монреале (Канада) проходит поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе, россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Маркусом Брауном.



Перед началом боя по ошибке организаторов для Бетербиева включил гимн СССР вместо гимна России, после же прозвучал гимн Канады.



Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, проводит свой 17-й бой в карьере.



Для Артура это уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Бетербиев считается фаворитом схватки, но россиянин заставил понервничать фанатов, едва не провалив взвешивание и, таким образом, чуть не лишившись титулов ещё до боя.



Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Свой предыдущий бой он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, этот поединок состоялся в Москве.