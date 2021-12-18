Бетербиев дал первый комментарий после победы над Брауном

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал успешное выступление в поединке с американцем Маркусом Брауном, которого он остановил в девятом раунде.

«Чувствую себя отлично, мы победили. Рассечение? Это просто приобретённый опыт. Конечно, я недоволен рассечением, но это бокс. Я рад победе. Что дальше? Дальше хороший сон. На самом деле, готов драться с любым соперником. Мы ищем лучших соперников. Чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими», — сказал Бетербиев сразу после поединка.

Напомним, ранним утром 18 декабря по московскому времени Артур Бетербиев на турнире в Монреале (провинция Квебек, Канада) досрочно победил экс-чемпиона мира Маркуса Брауна и, таким образом, защитил титулы по версиям WBC и IBF.