Бетербиев дал первый комментарий после победы над Брауном
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал успешное выступление в поединке с американцем Маркусом Брауном, которого он остановил в девятом раунде.
«Чувствую себя отлично, мы победили. Рассечение? Это просто приобретённый опыт. Конечно, я недоволен рассечением, но это бокс. Я рад победе. Что дальше? Дальше хороший сон. На самом деле, готов драться с любым соперником. Мы ищем лучших соперников. Чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими», — сказал Бетербиев сразу после поединка.
Напомним, ранним утром 18 декабря по московскому времени Артур Бетербиев на турнире в Монреале (провинция Квебек, Канада) досрочно победил экс-чемпиона мира Маркуса Брауна и, таким образом, защитил титулы по версиям WBC и IBF.
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