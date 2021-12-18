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Магомед Исмаилов вызвал на бой Александра Шлеменко

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко объявили о поединке на турнире RCC
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В Екатеринбурге в Академии РМК состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 10. После завершения главного поединка шоу в клетке появился популярный средневес Магомед Исмаилов. Россиянин вызвал на бой экс-чемпиона Bellator, легенду отечественных смешанных единоборств Александра Шлеменко.

После этого организаторы турнира вывели в прямой эфир сибиряка. В результате бойцы объявили о пятираундовой схватке, которая пройдёт летом в рамках турнира RCC.

Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Что касается Шлеменко, он также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.

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